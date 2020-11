Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand nom se placerait pour la succession de Tuchel !

Publié le 12 novembre 2020 à 15h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain semble toujours aussi flou, Mauricio Pochettino suivrait avec attention l'évolution au sein du club de la capitale.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Thomas Tuchel sait que son avenir sur le long terme ne passe plus par le PSG. Un départ avant même l'issue de son bail est même envisagé « On nous demande pourquoi on ne resigne pas (Tuchel). On a le temps, ce n’est pas encore le moment de faire des bilans. La situation est compliquée. L’avion a décollé, on est là et on va voir où on va. On est là pour créer le moins de problèmes possibles et travailler. Les 40 jours au retour de la trêve vont être très importants », confiait ainsi Leonardo à ce sujet, confirmant que la fin de l'année serait décisive pour l'avenir de Thomas Tuchel.

Pochettino surveille la situation à Paris