Mercato - PSG : Leonardo, Al-Khelaïfi... Cette révélation fracassante sur Tuchel !

Publié le 12 novembre 2020 à 10h15 par A.D.

Alors qu'il voudrait placer Massimiliano Allegri sur le banc du PSG depuis son retour, Leonardo aurait déjà tenté d'évincer Thomas Tuchel. Toutefois il aurait essuyé le refus de Nasser Al-Khelaïfi.

Depuis son retour au PSG, Leonardo souhaiterait absolument nommer Massimiliano Allegri à la tête de l'équipe première. Alors que Thomas Tuchel a réalisé une saison 2019-2020 quasi-parfaite, avec quatre trophées nationaux (Championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions) et une finale de Ligue des Champions, il semblait impossible pour le directeur sportif du PSG de réaliser son souhait cet été. Malgré tout, Leonardo aurait tout de même essayé d'obtenir gain de cause, sans succès.

Nasser Al-Khelaïfi aurait sauvé la peau de Thomas Tuchel