Mercato - Barcelone : Le successeur de Junior Firpo déjà trouvé ?

Publié le 12 novembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Junior Firpo ne fait pas parti des plans de Ronald Koeman. Barcelone lui chercherait une porte de sortie et aurait déjà le nom de son successeur en tête.

Alors que Ronald Koeman voudrait encore se renforcer en attaque, avec Memphis Depay (OL), et en défense avec Eric Garcia (Manchester City), le coach de Barcelone doit aussi penser à renflouer ses caisses. Pour cela, le Néerlandais souhaiterait se séparer de plusieurs joueurs, dont Junior Firpo. Le latéral gauche de 24 ans n’entre clairement pas dans les plans de Koeman. Il ne compte que 29 minutes de jeu à l’heure actuelle. Le jeune espagnol pourrait partir du côté de l’Italie alors que l’Inter et l’Atalanta auraient formulé des offres concrètes. Et pour remplacer Firpo, Koeman a déjà une idée en tête.

Barcelone mise sur son centre de formation !