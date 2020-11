Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin tout proche de la sortie ?

Publié le 16 novembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Pisté par le Milan AC alors qu’il arrivera bientôt au terme de son contrat avec l’OM, Florian Thauvin pourrait se rapprocher d’un transfert vers le club italien dès cet hiver avec la probable vente de Samu Castillejo.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité en octobre dernier, le Milan AC continue de placer ses pions en coulisses pour Florian Thauvin. L’international français, dont le contrat avec l’OM prendra fin en juin prochain, intéresse fortement le club rossonero qui, en l’état actuel de ses finances, ne pourrait pas encore se permettre de recruter Thauvin en janvier. Mais un nouvel élément pourrait précipiter la vente de l’attaquant de l’OM…

Castillejo bientôt vendu, Thauvin vers Milan ?