Mercato - OM : Vers un énorme retournement de situation dans le dossier Thauvin ?

Publié le 16 novembre 2020 à 8h45 par D.M.

Alors que le Milan AC semblait le mieux placé pour s’attacher les services de Florian Thauvin, le FC Séville aurait passé la seconde et serait aujourd’hui en pole dans ce dossier.

L’avenir de Florian Thauvin à l'OM devrait être l’un des sujets brulants des prochains mercatos. L’ailier droit voit son contrat expirer à la fin de la saison et la tendance serait plutôt à un départ. Le Corriere dello Sport indiquait ce vendredi que l’international français aurait annoncé à ses dirigeants qu’il ne porterait plus le maillot de l’OM la saison prochaine. Autrement dit, Florian Thauvin pourrait quitter Marseille en janvier prochain, ce qui pourrait permettre au club phocéen de récupérer une indemnité de transfert. Mais les dirigeants olympiens pourraient également bloquer le départ du champion du monde cet hiver et attendre la fin de saison pour le libérer.

Le FC Séville aurait doublé le Milan AC dans le dossier Thauvin