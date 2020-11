Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à offrir un contrat colossal à Sergio Ramos !

16 novembre 2020

En fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos aurait notamment éveillé l’intérêt du PSG, toujours à la recherche du successeur de Thiago Silva. Et pour le capitaine de la Casa Blanca, Leonardo serait prêt à faire une proposition colossale.

Dès le 1er janvier, les joueurs en fin de contrat pourront discuter avec d’autres clubs en vue d’un futur transfert. Un scénario qui pourrait bien concerner Sergio Ramos. A 34 ans, l’Espagnol est actuellement le visage, le leader du Real Madrid. Or, la situation contractuelle du capitaine de Zinedine Zidane suscite les convoitises. En effet, le défenseur central est dans sa dernière année de contrat et pour le moment, cela bloque toujours avec sa direction pour négocier une prolongation. De quoi forcément intéresser de grands clubs européens, à l’affût pour récupérer Sergio Ramos librement. Depuis plusieurs jours, il est notamment question d’un vif intérêt du PSG, à la recherche du successeur de Thiago Silva. Et ce lundi, AS confirme la tendance.

Une offre XXL ?

Aujourd’hui, le PSG serait le principal prétendant pour Sergio Ramos. Et alors que l’Espagnol pourrait débarquer librement en juin prochain, les champions de France pourraient faire un énorme effort financier pour tenter de convaincre l’actuel capitaine du Real Madrid. En effet, comme le révèle le média espagnol, en plus d’une grosse prime à la signature, le PSG serait prêt à proposer un contrat de 3 ans au joueur de 34 ans, avec à la clé un salaire net annuel de 20M€. Pour rappel, actuellement, le Madrilène percevrait 8M€ de moins. De quoi le convaincre ? Pour le moment, cette proposition n’aurait pas encore été formulée à Sergio Ramos, mais Leonardo et la direction parisienne devraient passer à l’action dès le 1er janvier, une fois qu’il sera possible d’ouvrir des discussions légalement.