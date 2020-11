Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour ce dossier XXL de Leonardo ?

Publié le 16 novembre 2020 à 7h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain peuvent souffler, dans la course à Christian Eriksen.

Ça pourrait bien être lui, le prochain gros coup de Leonardo. En tout cas, Christian Eriksen sera l’un des dossiers très intéressants du prochain mercato. Son aventure à l’Inter semble en effet toucher à son terme, moins d’un an après son arrivée. Le déclic n’aurait jamais eu lieu avec Antonio Conte, qui à en croire Il Corriere dello Sport aurait demandé à ses dirigeants de vendre Eriksen cet hiver. Leonardo et le Paris Saint-Germain semblent positionnés depuis la fin du dernier mercato, mais c’est également le cas du Bayern Munich ainsi que de plusieurs écuries de Premier League.

Le Real Madrid aurait définitivement oublié Eriksen