Mercato - PSG : Le coronavirus pourrait encore relancer le dossier Mbappé !

Publié le 15 novembre 2020 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 15 novembre 2020 à 20h47

Malgré son intérêt pour Kylian Mbappé, le Real Madrid a fait le choix de rester en retrait lors du dernier mercato estival, en raison de la crise du coronavirus, et celle-ci pourrait une nouvelle fois influencer ce dossier. Avec l'annonce d'un possible vaccin par le laboratoire américain Pfizer, les Merengue peuvent de nouveau espérer mettre la main sur la star du PSG.

Leonardo a clairement annoncé la couleur cette semaine, il souhaite conserver Kylian Mbappé. Dans un entretien diffusé sur les médias du PSG, l'Italo-brésilien a confirmé l'existence de négociations pour la prolongation du champion du monde tricolore. « Oui, on a engagé des discussions. On doit s'adapter à la réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines », a-t-il indiqué le 10 novembre dernier. L'argumentaire de Leonardo est clair, en plus d'un salaire mirobolant, Kylian Mbappé a l'opportunité de faire partie d'un projet ambitieux au PSG, qui sera aux yeux de son directeur sportif « l'équipe des 5 prochaines années ». Néanmoins, la tâche s'annonce compliquée avec le numéro 7. Ce dernier semble réticent à l'idée de prolonger son bail courant jusqu'en juin 2022 et pourrait être tenté de rejoindre, enfin, le Real Madrid. Après avoir tenté de récupérer le Bondynois lorsque ce dernier n'était qu'un enfant puis en 2017, Florentino Pérez est bien désireux d'obtenir satisfaction dans ce dossier. En Espagne, on explique que le Real Madrid avait déjà planifié son offensive à l'été 2019, mais la crise liée au coronavirus a changé les plans, et les Merengue n'ont finalement enrôlé aucun joueur. Cependant, la tendance pourrait être différente l'an prochain.

Le vaccin pourrait tout changer pour Mbappé

Cette semaine, le laboratoire Pfizer a donné une vraie lueur d'espoir pour le monde en annonçant avancer sur un vaccin « efficace à 90% » pour combattre le covid-19 selon les premiers résultats d'un essai en cours. Ainsi, une campagne de vaccination pourrait être lancée dès le premier semestre 2021, et cela pourrait arranger les affaires de Florentino Pérez d'après OK Diario . Si l'épidémie de coronavirus était contrôlée, la vie pourrait progressivement reprendre son cours et les caisses du Real Madrid se renflouer au fur et à mesure avec la réouverture de la billetterie et des boutiques du club notamment. Jusqu'à maintenant, les Merengue restent prudents en ce qui concerne Kylian Mbappé, de crainte d'être dans l'incapacité de formuler une offre décente au PSG pour sa star, mais l'annonce de Pfizer change la donne. Si le vaccin s'avère efficace, le Real Madrid espérerait reprendre son activité en juin 2020, et ainsi se positionner sur le champion du monde français dans les semaines suivantes. Le média espagnol assure que Kylian Mbappé désirerait toujours rejoindre la Casa Blanca et n'envisagerait pas de prolonger son contrat avec le PSG, de quoi le rapprocher un peu plus du Santiago Bernabéu. Mais un autre acteur inattendu pourrait profiter des avancées scientifiques pour faire avancer ce gros dossier.

Adidas retrouve aussi le sourire