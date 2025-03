Droits TV - Canal + : Pierre Ménès pousse un gros coup de gueule

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, l’Arcom a tenté de mettre en place un énorme dispositif afin de lutter contre le piratage, alors que le PSG recevait l’OM au Parc des Princes. Face à la propagation rapide de réseaux illégaux comme Telegram ou même des IPTV, Pierre Ménès a poussé un coup de gueule à ce propos sur YouTube.

Le PSG et l’OM ont régalé des milliers de téléspectateurs. En effet, ce dimanche soir, DAZN avait vu les choses en grand avec un avant-match marqué par une performance du rappeur SDM au Parc des Princes. Mais en amont de cette rencontre, une grosse campagne contre le piratage a été lancée. Que ce soit de la part des clubs ou même de la Ligue, tous les acteurs se sont unis contre le visionnage de matchs sur des plateformes illégales comme Telegram ou l’IPTV.

Des dispositifs mis en place contre le piratage en Ligue 1

Il a également été révélé plus tôt dans la journée que l’Arcom avait mis en place un énorme dispositif ayant coûté 200 000€ afin de bloquer la diffusion illégale de la rencontre entre le PSG et l’OM notamment. Si de nombreux outils ont ainsi été déployés, cela n’a pas réellement eu l’effet escompté puisque ce dimanche soir, plus de 120 000 utilisateurs étaient connectés à un canal Telegram diffusant la rencontre. Quoi qu’il en soit, Pierre Ménès lui, estime que ce combat vaut la peine d’être mis en place.

« Moi je me félicite qu’on lutte contre ça »

« Moi je me félicite qu’on lutte contre ça (le piratage des matchs). Je comprends qu’on ne puisse pas dépenser 200 ou 300€ par mois pour avoir des chaînes de télé, je le conçois très bien, mais il faut aussi concevoir que Canal paye ses droits avec ses abonnements, finance le cinéma avec ses abonnements, paye la Ligue des Champions et le rugby avec ses abonnements. L’agent des Droits TV va dans les caisses des clubs que chacun personne. Et prendre l’IPTV, c’est les priver de ces ressources, et ce n’est pas normal », a lâché l'ancien consultant Canal + depuis sa chaîne YouTube Pierrot le Foot.