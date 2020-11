Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enfin une issue pour cet indésirable de Zidane ?

Publié le 16 novembre 2020 à 13h00 par La rédaction

En difficulté au Real Madrid, Luka Jovic n'entre plus dans les plans de Zinédine Zidane. Appelé à se faire prêter cet été, l'international serbe pourrait rebondir lors du prochain mercato.

Pépite de l'Eintracht Francfort, Luka Jovic a rejoint le Real Madrid en 2019. Mais en Liga, l'international serbe n'a jamais confirmé l'étendue de son talent. Vainqueur d'une Coupe d'Allemagne et demi-finaliste de la Ligue Europa, l'attaquant de 22 ans avait portait pourtant son précédent club. Lors de sa dernière saison à Francfort, l'avant-centre s'est montré particulièrement décisif. 27 buts et 7 passes décisives en 48 matches, dont 10 pions lors de la tournée européenne pour être le deuxième meilleur buteur de la C3 derrière Olivier Giroud. L'investissement de 60M€ du Real Madrid semblait donc un beau coup pour s’offrir un joueur désiré. Mais Luka Jovic ne s'est jamais imposé à la Casa Blanca .

Le Milan suivrait Jovic, mais...