Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman prépare son grand ménage pour janvier !

Publié le 16 novembre 2020 à 11h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il voudrait recruter un ou deux joueurs au mois de janvier, le FC Barcelone aurait prévu de faire un grand ménage au mois de janvier pour se donner les moyens de ses ambitions et réduire sa masse salariale. Dans cette optique, le club catalan aurait d'ores et déjà décidé de se débarrasser de Junior Firpo, Samuel Umtiti, Martin Braithwaite et de Matheus Fernandes.

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, le Barça aurait manqué plusieurs coups lors du dernier mercato estival. En particulier, le club emmené par Ronald Koeman n'aurait pas eu les moyens de s'offrir Memphis Depay ou encore Lautaro Martinez pour pallier le départ de Luis Suarez vers l'Atlético. Pour ne pas se retrouver dans la même situation lors de la prochaine fenêtre de transferts, la direction du FC Barcelone aurait décidé de procéder à un nouveau dégraissage de son effectif. Selon les informations de Sport.es , l'écurie blaugrana compterait se séparer de Junior Firpo, de Samuel Umtiti, de Martin Braithwaite et de Matheus Fernandes au mois de janvier pour alléger sa masse salariale et pouvoir recruter un ou deux joueurs.

Un départ à 20M€ minimum pour Junior Firpo ?

D'après le média espagnol, le cas de Junior Firpo serait le plus avancé. En effet, l'arrière gauche de 24 ans aurait déjà reçu plusieurs offres venues de Serie A et toutes les conditions seraient réunies pour qu'il puisse partir en prêt avec option d'achat. Comme l'a indiqué Sport.es ce lundi matin, ses destinations les plus probables seraient l'Inter et le Napoli. En ce qui concerne les Azzurri , ils auraient proposé un prêt de deux saisons au Barça. Ainsi, ils pourraient récupérer Junior Firpo en janvier pour une durée d'un an et demi. De son côté, le FC Barcelone aurait déjà fixé son prix pour son défenseur. Alors que le Betis bénéficierait d'un pourcentage à la revente, le club catalan ne souhaiterait pas vendre Junior Firpo pour une somme inférieure à 20M€.

La condition physique de Samuel Umtiti poserait problème

En plus de Junior Firpo, Samuel Umtiti serait également concerné par un départ lors du prochain mercato. Selon Sport.es , le champion du monde français serait encore et toujours sur le marché. Toutefois, trouver preneur pour Samuel Umtiti pourrait être une tâche très ardue parce les clubs potentiellement intéressés seraient refroidis par sa condition physique. Malgré tout, le Barça ne perdrait pas espoir et considérerait que tout ce qui peut lui faire économiser le salaire de Samuel Umtiti est bon à prendre. D'autant plus si l'ancien de l'OL trouve un club où il peut obtenir du temps de jeu et se relancer.

Martin Braithwaite poussé vers la sortie par Memphis Depay ?

Autre dossier épineux au FC Barcelone : Martin Braithwaite. Arrivé de Leganés pour la bagatelle de 18M€, l'attaquant danois n'est pas parvenu à s'imposer au Barça. Devenu indésirable, Martin Braithwaite ne devrait plus faire long feu dans le club catalan. D'autant que son départ serait nécessaire pour que le FC Barcelone puisse boucler l'arrivée de Memphis Depay. Alors que le Barça voudrait s'en séparer, l'ancien du Toulouse FC ne voudrait pas vraiment partir. D'après Sport.es , Martin Braithwaite estimerait qu'il peut toujours apporter au FC Barcelone, mais ses représentants sauraient déjà qu'il faut lui trouver une nouvelle équipe, et un départ définitif serait l'option la plus judicieuse. Alors que Martin Braithwaite aurait des pistes en Premier League, la direction catalane espérerait boucler un prêt avec une option d'achat presque obligatoire.

Matheus Fernandes désormais prêt à partir ?

Enfin pour boucler son grand ménage, le Barça voudrait absolument sacrifier Matheus Fernandes. Alors que Ronald Koeman lui aurait déjà annoncé qu'il ne comptait pas sur lui, le milieu de terrain de 22 ans et son entourage auraient refusé des offres de prêt lors du dernier mercato estival. Ce qui aurait créé des tensions entre la direction blaugrana et le clan Matheus Fernandes. Dans une situation plus que compliquée au FC Barcelone, le jeune talent brésilien serait désormais disposé à partir pour faire ses preuves ailleurs, plutôt que de rester un année complète sans jouer au plus haut niveau. Le Barça pourrait ainsi trouver un point de chute à Matheus Fernandes en Espagne ou au Portugal, où des clubs auraient déjà formulé des offres, pour économiser son salaire et lui permettre d'emmagasiner du temps de jeu.