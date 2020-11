Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Samuel Umtiti aurait un mince espoir pour son avenir !

Publié le 16 novembre 2020 à 10h00 par A.D.

En grande difficulté au FC Barcelone, Samuel Umtiti pourrait être poussé vers la sortie lors du prochain mercato. Alors que sa direction envisagerait de l'envoyer en Ligue 1, où le LOSC ou le Stade Rennais pourraient le relancer, Samuel Umtiti pourrait être sauvé par Ronald Koeman.

Depuis le sacre de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2018, Samuel Umtiti vit un véritable calvaire. Victime de gros pépins physiques, l'international français ne parvient plus à enchainer les performances au FC Barcelone. Une situation qui aurait pu causer sa perte lors des dernières fenêtres de transferts. Alors qu'il aurait frôlé un départ à plusieurs reprises, Samuel Umtiti ne devrait pas y échapper lors du prochain mercato hivernal. Selon les informations de Sport.es de ce dimanche, le défenseur du FC Barcelone serait déjà condamné à faire ses valises au mois de janvier.

Ronald Koeman pourrait sauver Samuel Umtiti