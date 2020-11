Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Samuel Umtiti sait à quoi s’en tenir pour son avenir !

Publié le 15 novembre 2020 à 16h00 par H.G.

Alors qu’il aimerait pourtant se relancer au FC Barcelone et qu’il ferait son maximum dans cette optique, Samuel Umtiti pourrait bien ne plus jamais avoir sa chance au sein du club catalan.

« Quand je reviendrai et que je serai à 100%, je ferai tout pour regagner ma place, ou en tout cas pour jouer tout simplement », avait confié Samuel Umtiti dans un entretien accordé au Canal Football Club le 25 octobre dernier. En grande difficulté au FC Barcelone depuis 2018 à cause d’une succession de pépins physiques, l’ancien défenseur de l’OL souhaite ardemment réussir à remonter la pente et retrouver sa place au sein de la défense centrale du club catalan. Dans cette optique, le Champion du Monde 2018 a suivi une stricte préparation physique et est même devenu vegan. Cependant, il se pourrait que les dés soient déjà jetés pour Samuel Umtiti…

Le départ de Samuel Umtiti serait déjà programmé !