Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un plan B en interne pour ce dossier prioritaire de Koeman ?

Publié le 16 novembre 2020 à 9h30 par La rédaction

Bien décidé à faire d’Eric Garcia son nouveau défenseur central, le FC Barcelone pousse pour l’attirer en janvier. Mais si Manchester City se montre toujours inflexible, le Barça devrait trouver une alternative en interne pour finir la saison.

Cet été, Ronald Koeman a enchaîné les déceptions sur le marché des transferts. Georginio Wijnaldum, Memphis Depay et Eric Garcia, trois noms ardemment désirés mais qui n’ont pas rallié les rangs du FC Barcelone. Pour les deux derniers, en fin de contrat dans leurs clubs respectifs, le club n’a pas dit son dernier mot et tente de les enrôler dès janvier. Concernant le défenseur central, Manchester City, bien que résigné à ne pas le voir prolonger, se montre inflexible et ne compte pas le vendre au rabais cet hiver. Ce qui pousse le Barça à envisager des alternatives.

Eric Garcia sinon rien en janvier