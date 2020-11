Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'aveu de cette pépite de Koeman sur son été agité !

Publié le 16 novembre 2020 à 1h30 par La rédaction

Alors que Ronald Koeman souhaitait le prêter, Pedri s'est finalement imposé dans l'effectif du FC Barcelone. Le jeune espagnol est revenu sur cet été agité.

Après la terrible défaite contre le Bayern (8-2) en Ligue des Champions, le FC Barcelone a immédiatement licencié Quique Setien. Fraîchement nommé, Ronald Koeman est arrivé avec le désir de changer les choses en Catalogne. Surtout, le technicien néerlandais a directement fait des choix forts pour appliquer ses idées. Ainsi Arturo Vidal, Luis Suarez et Nelson Semedo ont quitté le club. Des départs compensés par une seule arrivée sous le mandat Koeman : le recrutement de Sergiño Dest. Le jeune latéral américain a signé en provenance de l'Ajax et d'un championnat que connaît bien son nouveau coach.

« Au lieu de couler, ça m'a donné de la force »