Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 16 novembre 2020 à 8h30 par La rédaction

Longtemps annoncé sur le départ, Ousmane Dembélé entrera la saison prochaine dans sa dernière année de contrat. Le FC Barcelone souhaiterait désormais le prolonger, afin de s’éviter un casse-tête dans un an.

Arrivé en 2017, Ousmane Dembélé alterne encore aujourd’hui le bon et le moins bon au FC Barcelone. Avec une aventure trop souvent gâchée par les blessures, l’ailier était de nouveau tout proche d’un départ cet été vers Manchester United. Mais il a décidé de s’accrocher pour tenter de s’imposer sous les ordres de son nouvel entraîneur Ronald Koeman. Et la blessure longue durée d’Ansu Fati, opéré du ménisque, lui offre désormais une place de choix dans le onze de départ. Et alors que l’horizon semble enfin s’éclaircir pour le champion du monde 2018 en pleine forme physique, la direction des Blaugrana pourrait lui offrir une prolongation.

Les deux parties veulent prolonger