Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus qu’une question de temps pour ce gros coup de Leonardo !

Publié le 16 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Piste activée par Leonardo en marge du mercato hivernal, Christian Eriksen semble n’avoir aucun avenir à l’Inter qui préparerait déjà sa succession.

Arrivé en janvier dernier en provenance de Tottenham pour se relancer, Christian Eriksen n’est pas parvenu à s’intégrer à la dynamique de l’Inter et encore mois au jeu prôné par Antonio Conte. Si bien que les déclarations du joueur et de l’entraîneur se succèdent dans la presse. Conte a envoyé un énième message à l’international danois concernant son temps de jeu et son utilisation. « Tous les choix que je fais sont toujours et uniquement pour le bien de l'Inter, pas pour celui du joueur individuel ». De quoi donner des idées au PSG, qui s’intéresserait par le biais de Leonardo au profil du milieu offensif. Et l’Inter serait prête à passer à autre chose.

Le successeur d’Eriksen déjà trouvé