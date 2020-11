Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce choix fort de Villas-Boas est encore validé !

Publié le 16 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Bien décidé à attirer un défenseur central cet été, André Villas-Boas a fait le forcing pour obtenir le prêt de Leonardo Balerdi. Un choix payant.

Cet été, André Villas-Boas a rapidement identifié ses priorités de recrutement. Ainsi l'arrivée d'un défenseur central est devenue indispensable puisque l'entraîneur de l'OM considère Boubacar Kamara comme un milieu de terrain. Par conséquent, seuls Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez étaient disponibles pour former la charnière centrale. C'est ainsi qu'André Villas-Boas a décidé de miser sur Leonardo Balerdi, arrivé sous la forme d'un prêt en provenance du Borussia Dortmund. Interrogé par Le Phocéen , Juan Simon, légende de Boca Juniors, valide ce chois.

«Leo a toutes les qualités»