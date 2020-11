Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort envoyé par Adrien Rabiot…

Publié le 16 novembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Formé au PSG, Adrien Rabiot avait finalement décidé de partir libre en 2019 pour s’engager avec la Juventus. Et l’international français ne regrette en rien ce choix de carrière…

Même s’il fait partie de ces joueurs qui ont souvent fait polémique au sein du football français, et notamment au PSG où sa nonchalance a souvent été pointée du doigt, Adrien Rabiot reste l’un des rares éléments formés au sein du club de la capitale à avoir réussi à confirmer chez les pros. D’ailleurs, en choisissant de partir libre du PSG à l’été 2019 plutôt que de prolonger son contrat, Rabiot avait été regretté par une bonne partie du public du Parc des Princes. Mais pour le principal intéressé, ce départ vers la Juventus Turin était le meilleur choix à faire.

« Je me sens beaucoup mieux en Italie »