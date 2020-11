Foot - LOSC

LOSC - Malaise : Le message fort de Jonathan David sur ses débuts au LOSC !

Publié le 15 novembre 2020 à 23h00 par H.G.

Recrue phare du LOSC cet été, Jonathan David a confié toute sa satisfaction après ses premiers matchs avec l’écurie nordiste cette saison.

Arrivé en provenance de La Gantoise cet été contre près de 30 M€, Jonathan David est ainsi devenu la recrue la plus chère de l’histoire du LOSC. Et le moins que l’on puisse dire est que la pression est forte sur les épaules de l’attaquant canadien de 20 ans, dans la mesure où il a la lourde tâche de succéder à Victor Osimhen, parti cet été au Napoli. Cependant, ses débuts dans le nord de la France n’ont pas été les meilleurs. En effet, si Jonathan David se montre intéressant dans son apport dans le jeu, il reste néanmoins toujours en quête de sa première réalisation avec le maillot du LOSC. Mais malgré cette contrariété, le natif de Brooklyn a confié être satisfait de son début d’aventure avec les Dogues et de ses progrès réalisés au fil des rencontres.

« Je suis content de ma contribution »