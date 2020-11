Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florentino Pérez prêt à céder face à Sergio Ramos, mais…

Publié le 16 novembre 2020 à 12h15 par T.M.

Au sujet d’une prolongation, le Real Madrid et Sergio Ramos n’auraient pas les mêmes idées. Toutefois, une issue positive pourrait bien être trouvée, à condition que chacun mette de l’eau dans son vin.

Depuis plusieurs semaines désormais, le feuilleton Sergio Ramos fait énormément parler au Real Madrid et en Espagne. D’ailleurs, ce lundi, la presse ibérique en a rajouté une couche assurant que le PSG serait prêt à offrir un énorme contrait au capitaine de la Casa Blanca. A la recherche du successeur de Thiago Silva, Leonardo penserait donc à Sergio Ramos, souhaitant notamment profiter de la situation actuelle autour de l’Espagnol. Ce dernier est en fin de contrat au Real Madrid et alors que cela bloque avec sa direction pour une prolongation, le joueur de 34 ans pourrait donc se retrouver libre en juin prochain. Une aubaine pour le PSG ?

Et si Sergio Ramos finissait par prolonger ?