Mercato - Barcelone : Samuel Umtiti aurait pris une décision radicale pour son avenir !

Décrié au FC Barcelone, Samuel Umtiti devrait être poussé vers la sortie lors du prochain mercato hivernal. Conscient de sa situation, le champion du monde français serait prêt à envisager un départ en prêt. Dans cette optique, Samuel Umtiti pourrait retrouver l'OL ou rejoindre l'AS Rome.

Peu épargné par les pépins physiques depuis le sacre des Bleus au Mondial 2018, Samuel Umtiti serait au bord du précipice au FC Barcelone. En effet, sa direction envisagerait plus que sérieusement de s'en débarrasser lors du prochain mercato. D'après les dernières indiscrétions de Mundo Deportivo , les têtes pensantes du Barça jugerait qu'il serait dans son intérêt d'aller trouver du temps de jeu ailleurs et pourquoi pas en Ligue 1, du côté du LOSC ou du Stade Rennais. Comme l'a indiqué le média espagnol, Samuel Umtiti n'aurait qu'une faible chance de rester au FC Barcelone. Et pour cela, il lui faudra convaincre son coach Ronald Koeman qu'il peut compter sur lui. Presque condamné à partir au mois de janvier, Samuel Umtiti se serait fait une raison et serait désormais prêt à prendre le large.

Samuel Umtiti enfin ouvert à un départ ?