Mercato - PSG : Un cador européen prêt à se positionner sur Julian Draxler ?

Publié le 16 novembre 2020 à 21h45 par B.C.

Libre à l'issue de la saison, Julian Draxler pourrait prochainement quitter le PSG, et son profil intéresserait particulièrement la Juventus.

Malgré des débuts prometteurs au PSG, Julian Draxler n'a jamais convaincu dans la capitale, et les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé n'ont pas arrangé sa situation. Ainsi, Leonardo aurait fait le maximum pour le vendre lors du dernier mercato estival, à une année de la fin de son contrat avec le PSG, afin de renflouer les caisses. Cependant, Julian Draxler est resté du côté du Parc des Princes et pourrait donc partir librement à l'issue de la saison. De quoi susciter l'intérêt de plusieurs clubs sur le marché des transferts, à l'instar de la Juventus.

La Juventus toujours intéressée par Draxler ?