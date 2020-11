Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle piste de prestige pour Julian Draxler ?

Publié le 14 novembre 2020 à 7h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Julian Draxler pourrait quitter le PSG librement à la fin de la saison. Selon la presse italienne, la Juventus serait prête à profiter de cette aubaine.

Au PSG depuis près de trois ans et demie, Julian Draxler pourrait bientôt prendre le large. Engagé jusqu'au 30 juin, le milieu offensif allemand pourrait imiter Edinson Cavani, Thomas Meunier, Thiago Silva ou encore Eric Maxim Choupo-Moting et partir librement en fin de saison. Invité à se prononcer sur la situation de Julian Draxler lors d'un live pour PSG TV , Leonardo a reconnu que son sort pouvait être différent de ses anciens partenaires. « Oui, on a engagé des discussions. On doit s'adapter à la réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines » , a confié dernièrement le directeur sportif du PSG. Malgré cette annonce de Leonardo, un géant européen serait en embuscade pour Julian Draxler.

Julian Draxler sur les tablettes de la Juve ?