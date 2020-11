Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne serait pas au bout de ses peines pour Di Maria !

Publié le 13 novembre 2020 à 23h45 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Angel Di Maria pourrait quitter le PSG librement s'il ne prolonge pas dans les prochains mois. Consciente de la situation d'El Fideo, la Juventus serait toujours prête à en profiter.

Arrivé de Manchester United à l'été 2015, Angel Di Maria pourrait quitter le PSG après six saisons de bons et loyaux services. En fin de contrat en juin 2021, El Fideo pourrait s'en aller librement à l'issue de la saison en cours. Interrogé sur son avenir, Angel Di Maria a fait clairement savoir qu'il ne comptait pas s'exiler de si tôt et qu'il voulait même finir sa carrière au PSG. « Je suis très content, très heureux. Je l’ai toujours dit, le PSG est un club où il y avait beaucoup d’affection envers moi. Que ce soit du président, des dirigeants et de tout le monde. Je me sens bien ici et je fais de mon mieux. Je l’ai déjà dit mais j’aimerais finir ma carrière en Europe à Paris. Cependant, ça ne dépend pas que de moi mais aussi du club » , a confié le numéro 11 du PSG à Canal + il y a plusieurs jours. Malgré cette sortie d'Angel Di Maria, la Juventus compterait bien se muer en trouble-fête sur ce dossier.

La Juventus toujours en embuscade pour Angel Di Maria ?