Mercato - PSG : Un nouveau coup de maitre signé Leonardo ?

Publié le 16 novembre 2020 à 18h30 par A.C.

Acquis définitivement par le PSG l’été dernier, après une saison en prêt, Mauro Icardi ne semble plus vraiment si heureux que ça à Paris...

Lors du dernier mercato, la majorité des observateurs s’accordait pour dire que Leonardo a réalisé un coup de maître avec Mauro Icardi. Après avoir décroché le prêt de l’attaquant, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a en effet levé l’option d’achat d’Icardi, négociant même un rabais avec l’Inter. L’Argentin a d’ailleurs répondu sur le terrain, avec pas moins de 22 buts en 38 rencontres toutes compétitions confondues, depuis son arrivée au PSG à l’été 2019. Pourtant, ce n’était pas gagné, puisque comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Thomas Tuchel n’a jamais été un grand fan d’Icardi... au contraire de Leonardo. Plusieurs sources ont d’ailleurs assuré que l’attaquant se serait finalement retrouvé malgré lui au milieu de la guerre intestine que se livreraient Leonardo et Tuchel.

Mauro Icardi se verrait bien ailleurs

Cette polémique semble avoir grandement influencé la situation de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain et l’arrivée ainsi que l’explosion de Moise Kean, n’a rien arrangé. Concerné par le protocole sanitaire du COVID-19, puis blessé à un genou, l’attaquant argentin n’a d’ailleurs disputé que quatre matchs depuis le début de la saison... et commencerait à sérieusement s’interroger sur son avenir ! D’après les informations de Calciomercato.com , Icardi commencerait à sérieusement songer à un départ du PSG. Pour aller où ? En Italien où la Juventus aurait toujours ses faveurs et semble prêt à l’accueillir les bras ouverts. Il ne faut pas oublier qu’Icardi est une piste de longue date de Fabio Paratici, directeur sportif de la Juve, qui a tenté de l’attirer à Turin à maintes reprises ces dernières années.

