Mercato : Bakayoko vers un transfert définitif à Naples ?

Publié le 16 novembre 2020 à 15h55 par La rédaction

Débarqué dans les derniers jours du mercato en prêt, Tiémoué Bakayoko renaît à Naples. Le milieu de terrain aurait d’ores et déjà convaincu ses dirigeants, qui voudraient le conserver l’été prochain.