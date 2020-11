Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane contraint de prendre une grande décision à contre-coeur ?

Publié le 16 novembre 2020 à 15h30 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Zinedine Zidane aurait tenté de se débarrasser de Mariano Diaz et de Luka Jovic, mais il ne serait pas parvenu à trouver preneur. Malgré tout, le coach du Real Madrid ne perdrait pas espoir et aurait toujours la ferme intention de se séparer de ses deux attaquants indésirables. Toutefois, l'issue pourrait être la même au mois de janvier.

Fortement handicapé par la crise liée au coronavirus, Zinedine Zidane et le Real Madrid se sont montrés très discret sur le marché estival. Hormis l'arrivée de Reinier Jesus, bouclée depuis le mois de janvier, le club merengue s'est contenté de dégraisser son effectif pour alléger sa masse salariale et rééquilibrer ses comptes. Ainsi, Achraf Hakimi (Inter), James Rodriguez (Everton), Gareth Bale, Sergio Reguilon (Tottenham), Borja Mayoral (AS Rome), Brahim Diaz (Milan AC), Dani Ceballos (Arsenal) et Takefusa Kubo (Villarreal) ont quitté la Maison-Blanche lors du dernier mercato estival. Malgré cette pluie de départs, Zinedine Zidane ne serait pas rassasié et aurait aimé voir partir deux autres éléments de son effectif : Luka Jovic et Mariano Diaz. Alors qu'il n'aurait pas trouvé de point de chute pour ses deux indésirables, le coach du Real Madrid espérerait y parvenir dès le mois de janvier. Toutefois, il ne devrait pas avoir plus de réussites lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Mariano Diaz ne voudrait pas entendre parler d'un départ

Selon les informations d' AS , Mariano Diaz ne compterait pas faciliter la tâche de Zinedine Zidane. En effet, l'ancien buteur de l'OL voudrait absolument rester au Real Madrid et serait bien décidé à y gagner sa place. Alors qu'il serait passé devant Luka Jovic dans la hiérarchie, Mariano Diaz espérerait profiter de l'enchainement des matchs, des potentiels blessures à son poste et du coronavirus pour emmagasiner du temps de jeu et prouver à Zinedine Zidane qu'il peut compter sur lui.

Le salaire et le comportement de Luka Jovic poseraient problème