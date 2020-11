Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s’active en coulisses pour le départ de Thauvin !

Publié le 16 novembre 2020 à 13h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Florian Thauvin pourrait finalement être transféré durant le mercato de janvier pour rapporter un minimum de liquidités à ses dirigeants. Et alors que le Milan AC semblait tenir la corde, le FC Séville vient totalement relancer le dossier…

« On a parlé avec Thauvin et c'est normal. Dans les prochains jours, on va voir si on peut trouver un accord pour continuer notre relation entre le club et ce joueur important ». Cette déclaration, signée de Pablo Longoria sur RMC Sport et datant du 15 octobre dernier, laissant donc entendre que l’OM était encore en mesure de pouvoir prolonger le contrat de l’attaquant français qui prendra fin en juin prochain. Pourtant, au fur et à mesure des semaines qui passent, on voit mal comment le directeur sportif marseillais parviendra à boucler ce dossier, et c’est donc une vente de Thauvin en janvier ou un départ libre en fin de saison qui se profilent. D’ailleurs, l’attaquant de l’OM est très courtisé…

Milan et Séville au coude à coude

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 19 octobre dernier, le Milan AC a placé ses pions pour Florian Thauvin et a déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur de l’OM pour le récupérer libre l’été prochain. Toutefois, l’hypothèse d’un transfert dès cet hiver ne semble pas non plus exclue pour le club rossonero, même s’il doit désormais composer avec un concurrent de taille. En effet, la presse italienne a annoncé ces dernières heures que le FC Séville avait également pris position en coulisses pour tenter de recruter Florian Thauvin dès cet hiver, et l’offre du club andalou serait même supérieure à celle du Milan AC pour l’attaquant star de l’OM. Les grandes manœuvres sont donc lancées, et Thauvin pourrait se diriger vers un transfert durant le mercato hivernal.

