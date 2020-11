Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas peut craindre le pire pour l’un de ses cadres !

Publié le 16 novembre 2020 à 5h15 par T.M.

Si André Villas-Boas n’a pas perdu énormément de joueurs durant l’été, cela pourrait être le cas dans les prochains mois. Et la menace plane au-dessus de certains cadres du Portugais à l’OM.

Quelques semaines avant l’ouverture du mercato estival, André Villas-Boas craignait le pire pour son OM. Compte tenu de la situation financière du club phocéen, le Portugais avait peur de voir son effectif s’appauvrir. Cela n’a finalement pas été le cas, loin de là. En effet, alors que l’OM a accueilli 5 recrues, Villas-Boas a seulement perdu 2 joueurs avec Bouna Sarr, parti au Bayern Munich, et Maxime Lopez, parti à Sassuolo. L’exode attendu sur la Canebière n’a donc finalement pas eu lieu, mais cela pourrait n’être que partie remise. Et cette fois, les départs pourraient être d’envergure.

La puissance de la Premier League pour contrarier l’OM ?