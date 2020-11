Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin reçoit un énorme conseil pour son avenir !

Publié le 16 novembre 2020 à 4h30 par T.M.

Florian Thauvin étant dans sa dernière année de contrat à l’OM, son avenir est au centre des interrogations. Ancien du club phocéen, Marc Libbra a d’ailleurs conseillé le champion du monde pour son avenir.

Annoncé parmi les candidats au départ lors du dernier mercato, Florian Thauvin est finalement resté à l’OM. Une bonne nouvelle pour les Phocéens qui peuvent toutefois craindre le pire pour l’international français. En effet, l’ancien joueur de Newcastle est entré dans sa dernière année de contrat et pour le moment, une prolongation semble encore loin. Par conséquent, Thauvin pourrait donc partir libre en juin et forcément, il ne devrait pas manquer d’offre s’il venait à se retrouver dans cette situation.

« Si je suis Thauvin, j'essaye de retrouver mon niveau et après, les offres viendront »