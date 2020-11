Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin se serait fixé une priorité pour son avenir !

Publié le 15 novembre 2020 à 18h15 par D.M.

Alors que son contrat avec l’OM expire à la fin de la saison, Florian Thauvin ne resterait pas insensible à l’intérêt du Milan AC. Le club italien devrait dépenser une somme comprise entre 3 et 4M€ s’il veut s’offrir le joueur en janvier prochain.

« Je n'ai pas d'autre choix que d'y penser. Je n'ai pas de proposition de contrat de l'OM. (...) La réalité est qu'au mois de juin, je suis sans club » déclarait Florian Thauvin en septembre dernier au sujet de son avenir. En effet, le contrat de l’international français expire à la fin de la saison et le joueur a de grandes chances de quitter l’OM en 2021. Plusieurs clubs italiens suivraient sa situation et notamment le Milan AC. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 19 octobre dernier, le club milanais se montre très actif et des échanges ont déjà eu lieu entre les dirigeants transalpins et le clan Thauvin.

Priorité Milan AC pour Thauvin ?