Mercato - Real Madrid : Les plans de Zidane contrariés par un buteur ?

Publié le 16 novembre 2020 à 10h30 par La rédaction

Au Real Madrid, Mariano Diaz ne rentre pas dans les plans de Zinédine Zidane. Poussé vers la sortie à chaque vitrine des transferts, l’Espagnol reste déterminé à s’imposer dans son club formateur et ne compte pas faire ses valises.

Cet été, Zinédine Zidane a opéré un grand ménage au sein de son effectif. Après avoir débuté le mercato avec quatre avant-centres de métier, le Real Madrid a finalement cédé Borja Mayoral à l’AS Rome, conservant les indésirables Luka Jovic et Mariano Diaz. Ces derniers peinent toujours à trouver du temps de jeu, et seraient toujours invité à faire leurs valises en janvier. Et tandis que le Serbe serait résigné et prêt à quitter la Casa Blanca , l’Espagnol, revenu après avoir crevé l’écran à l’OL, ne verrait pas les choses sous le même angle.

Mariano bien décidé à s’imposer