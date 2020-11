Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de tonnerre se préciserait pour Sergio Ramos !

Publié le 16 novembre 2020 à 10h15 par T.M.

Alors que l’avenir de Sergio Ramos est actuellement au centre de nombreuses rumeurs, au Real Madrid, on commencerait à être gagné par le pessimisme. Explications.

PSG ou Real Madrid ? Telle serait actuellement la question pour l’avenir de Sergio Ramos. En fin de contrat, l’Espagnol éveille les convoitises, et notamment celles des champions de France. En effet, ce lundi, AS assure que Leonardo serait prêt à offrir un contrat de 3 ans avec à la clé un salaire annuel net de 20M€. Toutefois, de son côté, Sergio Ramos n’aurait qu’une envie : prolonger au Real Madrid pour y terminer sa carrière. Tout serait donc entre les mains de Florentino Pérez, qui n’aurait qu’à répondre aux exigences du défenseur central. Cependant, entre les deux parties, cela bloquerait toujours, au sein de la Casa Blanca, on commencerait à sentir le vent tourner.

Un départ qui se profile ?