Mercato - PSG : Jesé aurait identifié sa prochaine destination !

Publié le 16 novembre 2020 à 9h45 par B.C.

Arrivant à la fin de son contrat avec le PSG, Jesé sera libre de rejoindre le club de son choix à l'issue de la saison. Et l'Espagnol aurait déjà tranché pour son avenir...

Recruté pour environ 25M€ à l'été 2016, Jesé est considéré comme l'un des plus gros flops de l'histoire du Paris Saint-Germain. L'ancien attaquant du Real Madrid n'est jamais parvenu à s'imposer dans la capitale française (18 matches et 2 buts depuis son arrivée) et a enchaîné les prêts infructueux. Passé par Las Palmas, Stoke City, le Betis et le Sporting depuis sa signature au PSG, Jesé n'a cette fois-ci pas trouvé de club durant le mercato pour disposer d'un peu de temps de jeu. Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, l'Espagnol de 27 ans ne sera bien évidemment pas prolongé, et pourra ainsi rejoindre le club de son choix l'été prochain, et le principal intéressé aurait déjà une idée précise pour son avenir.

Jesé voudrait rebondir en Espagne