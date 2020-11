Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé envisagerait un incroyable scénario pour son avenir !

Publié le 16 novembre 2020 à 15h00 par A.D.

Engagé jusqu'en juin 2022 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait jouer la montre et attendre la fin de son contrat pour partir librement.

Alors que ses performances au FC Barcelone sont en dents de scie, Ousmane Dembélé aurait pu faire ses valises à plusieurs reprises. En fin de contrat en juin 2022, le champion du monde français ne serait plus en instance de départ. Avec la blessure d'Ansu Fati, le Barça devrait faire le nécessaire pour conserver Ousmane Dembélé. D'après les indiscrétions de Mundo Deportivo , une prolongation serait même à l'ordre du jour pour l'ancien du Stade Rennais et du Borussia Dortmund. Comme l'a expliqué le média espagnol, les négociations entre le clan Dembélé et la direction du Barça devraient même s'intensifier à la fin du mois de janvier, soit lorsque la nouvelle direction aurait pris place. A moins qu'Ousmane Dembélé n'en décide autrement.

Ousmane Dembélé prêt à quitter le Barça librement ?