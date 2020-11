Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelles menaces colossales dans le dossier Dembélé !

Publié le 16 novembre 2020 à 12h00 par A.D.

En fin de contrat en juin 2022, Ousmane Dembélé n'aurait pas encore reçu d'offre de la part du FC Barcelone pour prolonger. Alors qu'ils seraient toujours intéressés par le champion du monde français, Manchester United et Arsenal pourraient profiter de la situation et se disputer son recrutement.

Lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2022, Ousmane Dembélé ne penserait pas à un départ. Comme l'a annoncé Mundo Deportivo ce lundi matin, le champion du monde français et la direction du Barça voudraient poursuivre leur cohabitation. Dans cette optique, les négociations devraient prendre une toute autre tournure à la fin du mois de janvier. En effet, les discussions entre les deux parties devraient s'intensifier lorsque la nouvelle direction du FC Barcelone aura pris ses fonctions. Malgré tout, les dirigeants du Barça ne seraient pas hors de danger en ce qui concerne Ousmane Dembélé.

Un duel entre Arsenal et Manchester United pour Ousmane Dembélé ?