Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie est libre pour Leonardo avec Neymar !

Publié le 16 novembre 2020 à 17h30 par Dan Marciano

Durement touché par les répercussions de la crise sanitaire, le FC Barcelone n’aurait, aujourd’hui, pas les moyens financiers pour attirer Neymar. Cela tombe bien puisque l’attaquant se plait à Paris et envisagerait de prolonger son contrat avec le PSG.

L’histoire entre Neymar et le PSG a failli prendre fin en 2019, soit seulement deux ans après l’arrivée du Brésilien à Paris. L’année dernière, le joueur auriverde a voulu mettre fin à son aventure dans la capitale et retourner au FC Barcelone où il a écrit les plus belles pages de sa carrière. Durant l’été 2019, les rendez-vous se sont multipliés entre les deux clubs afin de trouver un terrain d’entente et entériner le départ de Neymar. Après des mois de négociations, aucun accord n'a été trouvé et l’attaquant est finalement resté au PSG. Le FC Barcelone n’avait pas dit son dernier mot et comptait revenir à la charge lors du dernier mercato estival selon plusieurs médias espagnols. Mais la crise sanitaire a pointé le bout de son nez et a contraint les dirigeants catalans à revoir leurs plans.

La piste FC Barcelone se refroidit

A l’instar de son grand rival, le Real Madrid, le FC Barcelone a été durement touché par les répercussions de la crise sanitaire. La formation blaugrana a perdu énormément d’argent notamment en raison de l’absence de billetterie et de la fermeture des boutiques du club. Une situation inédite qui a contrant les responsables catalans à s’adapter. Ainsi, le FC Barcelone s’est montré plutôt discret lors du dernier mercato estival et n’a pas fait de folies, même si Miralem Pjanic est arrivé, mais dans le cadre d’un échange avec Arthur. Le club catalan est dans le rouge au niveau économique et espère toujours parvenir à un accord avec ses joueurs concernant une nouvelle baisse des salaires. Aujourd’hui, un possible transfert de Neymar passe au second plan et un retour du Brésilien lors des prochains mois parait improbable. Marca indique que le FC Barcelone n’a pas les moyens d’attirer Neymar lors des prochaines sessions de transferts en raison de la situation financière de l’équipe. Aussi, le joueur brésilien est toujours en procès avec son ancienne équipe et exigerait 60M€ dans le litige qui concerne la prime de signature de sa dernière prolongation de contrat en 2017. Pour toutes ces raisons, le retour de Neymar parait impossible et les prochaines élections présidentielles ne devraient pas avoir d’incidence sur ce dossier. Candidat à la présidence, Victor Font a par exemple confirmé que le transfert de l’international brésilien n’était pas à l’ordre du jour et qu'il n'avait pas l'intention de le rapatrier : « Sportivement, Neymar irait parfaitement dans un projet dirigé par Xavi. Toutefois, institutionnellement, Neymar n’entre pas dans mes plans. A la fois pour des raisons économiques, mais aussi parce qu’il nous a poursuivi en justice et qu’il a laissé à quelques jours du début d’une saison ».

