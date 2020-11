Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman a fixé des conditions très claires pour Umtiti !

Publié le 16 novembre 2020 à 14h30 par Amadou Diawara mis à jour le 16 novembre 2020 à 14h38

Alors qu'il vit un calvaire depuis le sacre des Bleus à la Coupe du Monde, Samuel Umtiti pourrait être poussé vers la sortie lors du prochain mercato hivernal. Disposé à aller chercher du temps de jeu ailleurs en prêt, Samuel Umtiti serait convaincu de pouvoir faire ses preuves auprès de Ronald Koeman quand il sera en pleine possession de ses moyens. De son côté, le Barça serait content des retours qui lui sont faits au sujet de son défenseur français, mais resterait toutefois sceptique. Pour cette raison, le club catalan envisagerait toujours de recruter un nouveau défenseur central et de laisser filer Samuel Umtiti en cas d'offre satisfaisante.

Depuis la fin de la dernière Coupe du Monde, Samuel Umtiti a vécu une véritable descente aux enfers. Peu épargné sur le plan physique, l'international français n'a pu jouer que quelques matchs lors de ces deux dernières saisons. Alors qu'il pourrait très bientôt faire son retour à la compétition, Samuel Umtiti serait en sursis. D'après les dernières indiscrétions de Mundo Deportivo , la direction du FC Barcelone envisagerait de se séparer de son défenseur central dès le prochain mercato. Comme l'a indiqué le média espagnol, la seule chance de Samuel Umtiti de finir la saison au FC Barcelone serait qu'il parvienne à convaincre Ronald Koeman de le conserver. Pour se faire, l'ancien de l'OL serait contraint de faire ses preuves sur le terrain d'ici le mois de janvier.

Samuel Umtiti serait confiant pour son avenir

De son côté, Samuel Umtiti ne fermerait plus la porte à un départ du FC Barcelone. A en croire Sport.es , le défenseur de 27 ans serait désormais disposé à quitter le Barça sous la forme d'un prêt pour pouvoir retrouver ses sensations. D'ailleurs, Samuel Umtiti aurait déjà deux pistes pour se relancer : l'OL et l'AS Rome. Toutefois, s'il venait à rester au FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison, Samuel Umtiti ne se ferait aucun souci.

Un départ en cas d'offre satisfaisante pour Samuel Umtiti ?