Mercato - PSG : Icardi, Dybala… Une incroyable opération à prévoir ?

Publié le 16 novembre 2020 à 16h15 par T.M.

Entre Mauro Icardi et la Juventus, la flamme pourrait bien se raviver. Un intérêt visiblement réciproque qui pourrait pourquoi pas donner lieu à une opération incroyable.

N’ayant clairement pas les faveurs de Thomas Tuchel au PSG, Mauro Icardi pourrait déjà être à un tournant de son aventure dans la capitale. De plus en plus, de l’autre côté des Alpes, l’avenir du buteur argentin fait parler. Ce dimanche, la presse italienne évoquait les choix qui se présentaient au natif de Rosario, parmi lesquels celui de partir, notamment pour retourner en Serie A, plus particulièrement à la Juventus. Cela fait maintenant plusieurs saisons qu’Icardi et La Vieille Dame se tournent autour. Si cela ne s’est jamais concrétisé, face à la situation de Mauro Icardi au PSG, l’occasion pourrait enfin être la bonne. Une tendance à nouveau confirmée, cette fois par Calciomercato.com .

Une opération débloquée par Paulo Dybala ?