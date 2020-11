Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une solution trouvée pour Martin Braithwaite ?

Publié le 18 novembre 2020 à 7h00 par A.D.

Ronald Koeman et la direction du FC Barcelone voudraient voir Martin Braithwaite faire ses valises au mois de janvier. Alors que le Barça réclamerait une somme proche de 15M€, la solution pourrait se trouver en Angleterre...

Indésirable au FC Barcelone, Martin Braithwaite pourrait prendre le large au mois de janvier. Comme l'a indiqué Sport.es ce lundi, les têtes pensantes catalanes aurait décidé de faire le ménage dans leur effectif cet hiver, et Martin Braithwaite ferait partie des joueurs qu'elles voudraient voir partir. Questionné sur le sujet, l'international danois a balayé toute idée de départ pour le prochain mercato estival. « Je ne prête pas attention aux rumeurs. J’entends les choses, mais je n’y fais pas attention. Le Barça est un club énorme et on dit beaucoup de choses. Les journaux doivent écrire beaucoup car ils savent que tout ce qui est lié au Barça génère beaucoup d’attention. (…) En tant que joueur, tu dois avoir l’ambition de jouer avec les meilleurs. Je suis où j’ai toujours rêvé d’être. tu ne peux que t’améliorer en étant ici. Je suis heureux car je vis un moment fantastique de ma carrière. Je peux continuer à grandir en tant que joueur. Je suis heureux. Bien sûr que j’aimerais jouer plus, mais je ne me plains pas » , a précisé l'attaquant de 29 ans. Malgré cette sortie de Martin Braithwaite, le Barça serait toujours déterminé à s'en séparer et aurait déjà des pistes pour obtenir gain de cause.

West Ham, West Brom et Leeds prêts à se jeter sur Braithwaite ?