Mercato - PSG : Marquinhos envoie un message fort à Leonardo pour son avenir !

Publié le 18 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Le PSG a un nouveau capitaine en la personne de Marquinhos. Et la volonté du Brésilien est claire : rester pour l’intégralité de sa carrière au Paris Saint-Germain.

Arrivé à l’été 2013, alors âgé de 19 ans, Marquinhos s’est rapidement intégré à l’effectif parisien. Au fil des saisons, l’international brésilien est même devenu un membre indéboulonnable du onze de départ et un cadre du vestiaire. Alors que Thiago Silva a quitté le navire parisien cet été, soit à la fin de son contrat, Marquinhos a repris le flambeau et le brassard de capitaine qui appartenait jusqu’ici à son compatriote. Conscient de ses responsabilités envers l’équipe et le club, Marquinhos compte bien laisser une trace plus importante au PSG en y passant le reste de sa carrière.

Marquinhos veut faire toute sa carrière au PSG