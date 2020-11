Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos utilise Paris dans la discussion avec le Real ? Réponse

Publié le 17 novembre 2020 à 19h15 par La rédaction

Selon l’Equipe, l’entourage de Sergio Ramos pourrait avancer un intérêt du PSG pour le joueur dans l’unique but de faire pression sur le Real pour la prolongation. Que faut-il en penser ? Analyse.

Dans les colonnes du quotidien l’Equipe, on apprend que derrière l’intérêt supposé du Paris Saint-Germain pour Sergio Ramos, en fin de contrat avec le Real, il pourrait surtout y avoir une manœuvre du clan du défenseur espagnol, qui utiliserait l’intérêt parisien pour faire monter la pression sur le Real Madrid et obtenir les conditions espérées pour la prolongation. Que faut-il en penser ?

Stratégie probable, mais…

A l’analyse, il apparaît tout à fait probable et logique que le clan Sergio Ramos mette en avant l’intérêt du PSG pour faire pression sur le Real à partir du moment où sa priorité est de prolonger. Pour autant, cela n’enlève rien à la possibilité que le club de la capitale se soit positionné et ait évoqué des chiffres contractuels, et qu’à partir de là, Sergio Ramos arbitre en faveur du club de la capitale pour son avenir si le club merengue reste frileux dans son offre. La marge de manœuvre est étroite pour Paris, à partir du moment où il est acquis que le défenseur espagnol souhaiterait en priorité rester à Madrid, mais elle n’est pas injouable.