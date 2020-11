Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Avec cet indésirable, Koeman n'aura pas une tâche facile !

Publié le 18 novembre 2020 à 0h30 par A.D.

Le Barça voudrait se débarrasser de Martin Braithwaite lors du prochain mercato hivernal. Alors que le joueur ne souhaiterait pas vraiment partir, le club catalan espérerait boucler une vente, ou au moins un prêt.

Peu convaincu par les performances de Martin Braithwaite, Ronald Koeman voudrait s'en séparer dès la prochaine fenêtre de transferts. Comme l'a indiqué Sport.es ce lundi, le coach du Barça voudrait procéder un grand ménage lors du mercato hivernal pour rééquilibrer ses comptes, alléger sa masse salariale, mais surtout recruter un ou deux joueurs. Et Martin Braithwaite ferait partie des indésirables que le FC Barcelone voudrait sacrifier. Interrogé sur le sujet, le buteur danois a fait clairement savoir qu'il ne faisait pas attention aux rumeurs et n'envisageait pas un départ. « Je ne prête pas attention aux rumeurs. J’entends les choses, mais je n’y fais pas attention. Le Barça est un club énorme et on dit beaucoup de choses. Les journaux doivent écrire beaucoup car ils savent que tout ce qui est lié au Barça génère beaucoup d’attention. (…) En tant que joueur, tu dois avoir l’ambition de jouer avec les meilleurs. Je suis où j’ai toujours rêvé d’être. tu ne peux que t’améliorer en étant ici. Je suis heureux car je vis un moment fantastique de ma carrière. Je peux continuer à grandir en tant que joueur. Je suis heureux. Bien sûr que j’aimerais jouer plus, mais je ne me plains pas » , a confié l'attaquant de 29 ans.

Martin Braithwaite pourrait bloquer son départ