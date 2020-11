Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point de Braithwaite sur son avenir !

Publié le 16 novembre 2020 à 17h00 par T.M.

Arrivé en janvier dernier, Martin Braithwaite pourrait faire ses valises durant le mercato hivernal. Des rumeurs évoquées par le joueur du FC Barcelone.

N’ayant pas recruté Memphis Depay cet été, le FC Barcelone aurait l’intention de revenir à la charge en janvier. Toutefois, avant d’accueillir le Néerlandais, le club catalan doit faire de la place. Un ménage serait donc attendu au sein du Barça en janvier et plusieurs candidats au départ seraient déjà identifiés. On retrouverait notamment Martin Braithwaite, qui pourrait ainsi s’en aller un an après son arrivée en Catalogne. Loin d’avoir trouvé sa place à Barcelone, Braithwaite serait donc poussé vers la sortie, mais dans l’esprit du principal intéressé, ce scénario ne semble pas être d’actualité.

« Je suis où j’ai toujours rêvé d’être »