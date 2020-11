Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé prend les choses en main pour son avenir !

Publié le 16 novembre 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'en juin 2022, Ousmane Dembélé devrait se voir offrir un nouveau bail à la fin du mois de janvier. Dès l'arrivée de sa nouvelle direction, le FC Barcelone devrait faire de la prolongation du Français une priorité. Reconnaissant de l'effort qu'est prêt à fournir le Barça, Ousmane Dembélé voudrait se laisser le temps de la réflexion et se concentrer sur sa montée en puissance sur le terrain.

Lors de l'été 2017, le Barça a arraché Ousmane Dembélé au Borussia Dortmund grâce à un chèque de près de 130M€. Recruté par le FC Barcelone pour faire oublier le départ de Neymar, transféré au PSG pour la modique somme de 222M€, le champion du monde français n'a pas du tout rempli sa tâche. Victime de blessures à répétition, Ousmane Dembélé n'a jamais pu enchainer les grosses performances avec le Barça et démontrer toute l'étendue de son talent. Alors qu'Ansu Fati s'est blessé gravement et qu'il est en pleine possession de ses moyens, l'attaquant de 23 ans a une bonne occasion de faire ses preuves et de convaincre Ronald Koeman qu'il peut lui faire confiance. Si le coach du Barça n'est pas un grand fan d'Ousmane Dembélé - comme l'a rappelé Sport.es ce lundi - le Français ne serait pas en danger pour autant.

Ousmane Dembélé veut prendre le temps de réfléchir

D'après les indiscrétions de Mundo Deportivo , la direction du FC Barcelone ne compterait pas se séparer d'Ousmane Dembélé cet hiver. Au contraire, les têtes pensantes catalanes espéreraient étendre le bail de leur crack français d'ici la fin de la saison. Alors que les deux parties auraient l'intention de poursuivre leur aventure ensemble, il existerait déjà des contacts en vue d'une prolongation. Si les discussions seraient en bonne voie, aucune offre n'aurait été formulée à ce jour de la part du FC Barcelone. Comme l'a indiqué le média espagnol, l'écurie blaugrana compterait passer à la vitesse supérieure lorsque sa nouvelle direction sera en place, soit à la fin du mois de janvier. D'ailleurs, les nouvelles têtes pensantes du Barça devraient même faire de la prolongation d'Ousmane Dembélé l'une de ses grandes priorités.

