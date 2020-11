Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux pépites de Koeman sur le départ ?

Publié le 16 novembre 2020 à 16h00 par La rédaction

En manque de temps de jeu au FC Barcelone, Carles Aleña et Riqui Puig pourraient partir en prêt en janvier. Si les deux jeunes joueurs ont chacun des opportunités, leurs départs ne sont pas actés.

Dès son arrivée au FC Barcelone, Ronald Koeman a dessiné les contours de son effectif, prévenant d’emblée les joueurs promis à peu de temps de jeu sous ses ordres. C’est dans cette optique que Luis Suarez ou Arturo Vidal ont fait leurs valises, même si d’autres indésirables sont resté. Certains d’entre eux, comme Martin Braithwaite ou Junior Firpo, sont toujours promis à une vente future, si possible dès janvier. Mais pour d’autres, qui représentent des profils d’avenir à l’instar de Carles Aleña et Riqui Puig, la tendance serait plutôt à un prêt.

Aleña toujours en Liga, Puig vers le Portugal ?