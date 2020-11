Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale prend forme pour cet hiver !

Publié le 18 novembre 2020 à 9h15 par A.M.

Très intéressé par Christian Eriksen, Leonardo semble bien décidé à s'offrir l'international danois cet hiver en offrant Leandro Paredes dans la transaction.

Après un mercato estival délicat durant lequel il a fallu se montrer inventif pour se renforcer en saisissant les bonnes affaires, le PSG devrait de nouveau se retrouver dans la même situation cet hiver, et Leonardo en a conscience. Ainsi, il va de nouveau falloir s'attendre à des formules créatives sur le mercato durant le mois de janvier puisque la situation n'a pas évolué. Le directeur sportif du PSG prépare donc le terrain et souhaiterait notamment en profiter pour réaliser un échange entre Leandro Paredes et Christian Eriksen.

L'échange Paredes-Eriksen se confirme