Mercato - PSG : Une tendance claire se précise pour la prochaine destination d'Eriksen !

Publié le 18 novembre 2020 à 1h15 par B.C.

Visé par le PSG, Christian Eriksen pourrait finalement retourner en Premier League durant le mercato hivernal, une année après son départ de Tottenham.

À peine une année après son arrivée à l'Inter Milan, Christian Eriksen doit regretter son choix. Alors qu'il était très courtisé l'hiver dernier, le Danois a fait le choix de rejoindre Antonio Conte chez les Nerazzurri , mais son adaptation a été difficile et cela ne s'arrange pas au fil des mois. Eriksen a d'ailleurs affiché sa déception dans les médias ces derniers jours, et cela n'aurait pas plu à sa direction qui compterait s'en séparer lors du prochain mercato. D'après la presse italienne, le PSG resterait en course pour Christian Eriksen, tout comme l'AC Milan qui pourrait proposer les services de Hakan Çalhanoğlu en échange du milieu danois. Interrogé sur le sujet, le journaliste italien Giovanni Capuano imagine plutôt l'ancien de Tottenham retourner en Premier League.

« Eriksen ? Je pense qu'il finira par rejoindre la Premier League »