Mercato - PSG : Riolo affiche un regret avec Adrien Rabiot !

Publié le 18 novembre 2020 à 0h15 par T.M.

Excellent avec la France contre le Portugal, Adrien Rabiot a considérablement évolué depuis son arrivée à la Juventus. Une ascension qui pourrait bien donner des regrets au PSG, son ancien club. Daniel Riolo en a en tout cas.

Samedi dernier, l’équipe de France s’est imposée contre le Portugal (0-1), validant ainsi son ticket pour le Final 4 de la Ligue des Nations. S’imposant grâce à un but de N’Golo Kanté, les Bleus ont notamment pu compter sur un très bon Adrien Rabiot. Ecarté par Didier Deschamps suite à son refus d’être réserviste pour la Coupe du monde 2018, le joueur de la Juventus fait forte impression depuis son retour il y a quelques mois. Des performances qui sont d’ailleurs dans la lignées de celles qui livrent avec La Vieille Dame. Ayant quitté le PSG pour la Juventus en 2019, Rabiot renait dans le Piémont. Alors que ce renouveau suscite certains regrets dans la capitale française, Daniel Riolo s’est penché sur le sujet.

« C’est toujours la même histoire… »